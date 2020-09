Rövşən Lənkəranski sağdır? — Məzarından GÖRÜNTÜLƏR / VİDEO

2016-cı ilin 18 avqustunda Türkiyədə qətlə yetirilən azərbaycanlı "qanuni oğru" Rövşən Caniyevin (Lənkəranski) məzarını özünə bənzəyən biri ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə video yayılıb.

Videodakı şəxslərdən birinin Rövşən Lənkəranskiyə həddindən artıq bənzərliyi sosial şəbəkə istifadəçilərinin təəccübünə səbəb olub və onlarda çaşqınlıq yaradıb.

İstifadəçilərin bəziləri bu şəxsin Rövşən Caniyev olmadığını bildirsə də, onun sağ olması haqqında fikir bildirənlər də olub.

Sözügedən videonu diqqətinizə çatdırırıq:

