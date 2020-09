UFC-nin yüngül çəkidə mütləq çempionu Həbib Nurməhəmmədovla amerikalı Castin Qetji arasında keçiriləcək döyüşün şərtləri məlum olub.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə rusiyalı çempion döyüş sənətləri forumunda onlayn-konfrans zamanı bildirib. O, qeyd edib ki, döyüş qapalı şəraitdə, azarkeşlərsiz olacaq.

Qeyd edək ki, döyüş 24 oktyabrda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçiriləcək.

