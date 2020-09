Sabahdan bu şəxslər Bakı metrosuna buraxılmayacaq - VİDEO

Sentyabr ayının14-ü səhər saat 06:00-dan etibarən, 72 günlük aradan sonra metronun fəaliyyəti bərpa olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, metro açılsa burada da tibbi göstərişlərin yerinə yetirilməsi məcburi olacaq.

Bu zaman sərnişinlərin tibbi maskadan istifadə etməsinə xüsusi nəzarət olacaq. Yəni,maskanı metro ərazisinə daxil olarkən taxıb, vaqonlarda maskanı çıxaran vətəndaşlara xəbərdarlıq olunacaq.

Əlavə olaraq xüsusi məlumatlandırıcı lövhələr və nişanlar yerləşdiriləcək.

Xatırladaq ki, pandemiya şəraitində metrodan istifadə qaydalarına riayət olunması ilə yanaşı, əhaliyə tövsiyyə olunur ki, zərurət olmadığı müddətcə yeraltı nəqliyyat vasitəsindən istifadə etməsinlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.