Azərbaycanda biabırçı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,15 yaşlı Aynarə adlı qız özündən böyük 28 yaşlı Kənan adlı oğlanla sevgi münasibəti yaşayıb. Daha sonra oğlan işlətdiyi pivəxanada 15 yaşlı qızla intim əlaqədə olmaq istəyərkən tutulub.Məlum olub ki, oğlan evli imiş.

Bu barədə məlumatı Space Tv-də yayımlanan "Gəl dərdini danış" verilişində məlumat verilib.

Verilişə qatılan 15 yaşlı qız və anası oğlanın ünvanına ittihamlar səsləndirib.

Ətraflı videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.