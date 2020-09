​ŞAD XƏBƏR: Türkiyədən olan bu sifarişlərdə çatdırılma pulsuz olacaq

Dövrün tələbilə bir çox vərdişlərimiz dəyişdiyi kimi artıq e-ticarət də həyatımızdakı önəmini günü-gündən artırmaqdadır. Onlayn alış-veriş vasitəsilə biz olduğumuz yeri tərk etmədən ölkədaxili və ölkəxaricindən sifarişlər edə bilərik.

Bu prosesdə isə bizim köməyimizə yerli karqo şirkətləri çatır. Hazırda Azərbaycanda bu növ firmaların sayı kifayət qədərdir. Lakin zamanında çatdırılma edən, keyfiyyətli xidmət göstərən, eyni zamanda, büdcəmizə uyğun təkliflər edən karqo şirkətlərini tapmaq elə də asan məsələ deyil.

Ölkədə fəaliyyət göstərən karqo firmaları siyahısının ən başında xidmət və təkliflərilə seçilən, müştərilərin rahatlığına əsaslanan kampaniyaları ilə yadda qalan məhz Mover şirkəti gəlir.

Şirkət bu dəfə də daha möhtəşəm bir kampaniya ilə qarşımıza çıxıb. Belə ki, Mover Visa ilə əməkdaşlıq çərçivəsində başlatdığı “Bonuslu Visa” kampaniyasında Türkiyədən alış-veriş edən bütün Visa kart sahibləri böyük bonuslar qazanacaq.

İndi "Visa" kart ilə Mover balansınıza 13$ əlavə etdiyiniz zaman bu ödənişiniz hesabınıza bonus olaraq geri qayıdacaq.

Nəticədə isə Türkiyədən çatdırılma haqqını "Visa" kartla ödədiyiniz 2 kq-dək olan sifarişin çatdırılması tamamilə pulsuz olacaq. Çünki ödədiyiniz məbləğ bonus balansına geri qayıdacaq.

Qeyd edək ki, kampaniya çərçivəsində hər bir şəxs üçün ümumi olaraq, ilk 7 ödəmədə maksimum 7 kq-ın, növbəti ödəmələrdə isə məhsulun dəyərinin 10%-nin ödənişsiz çatdırılması nəzərdə tutulub.

Kampaniya zamanı müştərilər aşağıdakı fürsətlərdən yararlanmaq haqqına sahibdirlər:

1. Çəkisi 2 kq-a qədər ilk daşınma haqqı ödənişinin TAM 100%-i bonus olaraq balansınıza qayıdacaq.

Nümunə 1: Çəkisi 3 kq olan bağlama üçün 19.5 $ ödəyirsə, 13 bonus qazanır.

Nümunə 2: Çəkisi 0.5 kq olan bağlama üçün 3.25 $ ödəyirsə, 3.25 bonus qazanır.

Nümunə 3: Çəkisi 1 kq olan bağlama üçün 6.5 $ ödəyirsə, 6.5 bonus qazanır.

Nümunə 4: Balans 13 $ artırılarsa, 13 bonus qazanır.

2. Növbəti 5 ödənişdə (2-6) daşınma haqqının 2 kq-a qədər hissəsinin 50%-i bonus olaraq balansınıza qayıdacaq.

Nümunə 1: Çəkisi 3 kq olan bağlama üçün 19.5 $ ödəyirsə, 6.5 bonus qazanır.

Nümunə 2: Çəkisi 1 kq olan bağlama üçün 6.5 $ ödəyirsə, 3.25 bonus qazanır.

Nümunə 3: Çəkisi 0.5 kq olan bağlama üçün 3.25 $ ödəyirsə, 1.62 bonus qazanır.

Nümunə 4: Balans 13 $ artırılarsa, 6.5 bonus qazanır.

3. 6-cı ödənişdən sonra isə bütün daşınma haqqı ödənişlərinin 2 kq-a qədər hissəsinin 10%-i bonus olaraq balansınıza qayıdacaq.

Nümunə 1: Çəkisi 3 kq olan bağlama üçün 19.5 $ ödəyirsə, 1.3 bonus qazanır.

Nümunə 2: Çəkisi 1 kq olan bağlama üçün 6.5 $ ödəyirsə, 0.65 bonus qazanır.

Nümunə 3: Çəkisi 0.5 kq olan bağlama üçün 3.25 $ ödəyirsə, 0.32 bonus qazanır.

Bitdi? Əlbəttə, bitmədi!

Mover balansınıza Türkiyədən sifariş verdiyiniz bağlamaların daşınma haqqını ödəmək üçün əlavə etdiyiniz 13 $ miqdarında məbləğin tam 100%-i bonus olaraq balansınıza qayıdacaq.

Kampaniya şərtləri

1. “Bonuslu Visa” kampaniyası Moverda çatdırılma ödənişini Visa kartla edən hər kəsə aiddir.

2. Kampaniya istənilən yerli bankın Visa kartı ilə ödəmələrə aiddir.

3. Kampaniyada qazanılmış bonuslar geri qaytarılmır, sadəcə kampaniya müddətində daşıma haqqı üçün istifadə edilə bilər.

4. Kampaniyada qazanılmış bonuslar yalnız Türkiyədən çatdırılma haqqı ödənişləri üçün istifadə edilə bilər.

5. Bonuslar sadəcə Standart və Premium tariflərdə istifadə oluna bilər.

6. Kampaniya 10 sentyabr 2020-10 mart 2021 tarixinə qədər davam edəcək.

Qeyd edək ki, Mover Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asossiasiyasının (İATA) üzvüdür.

Şirkət hazırda 4 ölkədən – Türkiyə, Rusiya, Amerika və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən müxtəlif yüklərin və onlayn ticarət istifadəçilərinin sifarişlərinin Azərbaycana və ölkənin rayonlarına çatdırılmasını da həyata keçirir.

Ətraflı məlumat üçün:

www.mover.az

Tel: *9009

E-mail: [email protected]

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.