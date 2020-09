Derbidə "Beşiktaş" "Trabzonspor"a qalib gəldi

Türkiyə Superliqasında yeni mövsümün ilk turunun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, növbəti oyun günü 4 görüş keçirilib. "Ərzurumspor" səfərdə "Ankaragücü"nü, "Kayserispor" evdə "Kasımpaşa"nı məğlub edib. "Antalyaspor" isə doğma meydanda "Gənclərbirliyi"ndən üstün olub.



Turun mərkəzi oyununda isə "Trabzonspor" "Beşiktaş"ı qəbul edib. Görüş qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb.



13 sentyabr

"Ankaragücü" – "Ərzurumspor" - 1:2

Qollar: Bolinqi, 61 – O.Karakullukçu, 75; 79.

"Kayserispor" – "Kasımpaşa" - 1:0

Qol: Kvrziç, 2.

"Antalyaspor" – "Gənclərbirliyi" - 2:0

Qollar: B.Balçı, 41. H.Özmert, 77.

"Trabzonspor" – "Beşiktaş" - 1:3

Qollar: A.Ömür, 86 – Boyd, 29. Mensah, 64-pen. Lens, 74.

14 sentyabr

21:00."Hatayspor" – "Başakşəhər"

