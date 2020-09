Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü xərçəngə yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artistin vəziyyəti daha da pisləşib. Nitqi tutulan, yaddaşını itirən Gülbahar Şükürlünün son paylaşımı ürək dağlayıb. O həyat yoldaşı ilə fotosunu yayaraq "İlk və son sevgim" şərhini yazıb.



Qeyd edək ki, əməkdar artist həyat yoldaşı Zakirin ölümünü qəbul etmirdi. İddialara görə, onun stressdən başında şiş yaranıb.



Fotonu təqdim edirik:

