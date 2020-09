Mədinənin dəhşətli həyatı: "Bir ayda 386 nəfər məni zorladı" - VİDEO

İnsan alverinin faciəvi qurbanı olmuş Mədinə öz yaşadıqlarını danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mədinə "Dalan 18+" layihəsində başına gələnlərdən söhbət açıb.

Anası tərəfindən hələ üç aylıq olanda zibil qutusuna atılan Mədinəni internata təhvil veriblər. Talesiz qız internatda çox əziyyət çəkdiyini, işgəncə gördüyünü iddia edir:

"Müəllim dedi ki, dur xalça toxu. Xəstə idim. Dedim ki, toxuya bilmərəm. Müdir gəldi və məni götürüb peçin üstündə oturtdu. Bir nəfər gəlib məni götürdü, paltarımı söndürdü. Ayaqlarım yanmışdı. 8 il əlil arabasında qaldım".

Arifə adlı qadın gəlib dedi ki, iş axtaran qızları Türkiyəyə aparacağıq. Məni də aldatdı və apardıqları yerdə fahişəliyə cəlb etdilər. Bir ay ərzində məni, demək olar ki, 386 nəfər zorlayıb. Bir gündə 12 nəfər, elə olurdu 24 nəfər məni zorlayırdı".

Daha ətraflı təqdim etdiyimiz videodan baxa bilərsiniz: (Baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.