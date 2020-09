Zirəddin Rzayevdən koronavirus açıqlaması - FOTO

Rusiyada yaşayan tanınmış azərbaycanlı ekstrasens Zirəddin Rzayev “İnstagram"da özü ilə bağlı məlumat paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ekstrasensin sözlərinə görə, orqanizmində COVİD-19-a qarşı antitel yaranıb.

“Hazırda mən cəmiyyət üçün ən təhlükəsiz insanam. Çox təəssüf ki, antitel altı aydan çox qorumur. Yeri gəlmişkən, mənim bir məmur dostum var.

Onun infeksionist həkimi bildirib ki, insan maska taxmayanda orqanizmində daha çox antitel yaranır. Çünki insan daha çox xəstələnəndə onun bədənində antitel möhkəmlənir”, - deyə Zirəddin Rzayev bildirib.

