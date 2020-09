Bu il I ixtisas qrupu üzrə plan yerləri ötən illə müqayisədə 1,96 faiz azalıb.

Modern.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib.

Onun sözlərinə görə, bu qrupdakı yerlərin sayı 299-dur:

“Bu il yeni ixtisaslar da var. Yaxud da keçən il olan bəzi ixtisaslar bu il siyahıda yoxdur”.

M.Abbaszadə əlavə edib ki, I qrup üzrə 150 baldan çox nəticə göstərənlərin sayı 15 373 nəfər təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.