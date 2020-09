Bakıda özünü 12-ci mərtəbədən atan kişi ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə paytaxtın Nərimanov rayonunda qeydə alınıb.

Rayon sakini, 1961-ci il təvəllüdlü İsgəndərov Asif Əli oğlu 12-ci mətəbədən özünü ataraq intihar edib.

Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir.

Faktla bağlı araşdırma başlayıb.

