Aparıcı Samirə Mustafayeva 5 il fasilədən sonra yenidən efirə qayıdıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı 5 il sonra bu gün AzTV-nin efirdən xəbərlər proqramı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxıb.

Qeyd edək ki, Samirə Mustafayeva ilk dəfə Azad Azərbaycan televizyasında da xəbərlər aparıcısı kimi fəaliyyət göstərib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.