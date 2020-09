Xalq artisti Aygün Kazımovanın müğənni qızı İlqarədən xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc ifaçı bədənşəkilləndirmə əməliyyatı etdirib.

Onun yeni görünüşü izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, İlqarə bundan öncə burun əməliyyatı etdirmişdi.

(baku.ws)

