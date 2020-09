Bakı bulvarında oğlan nişanlısını diz çökdürərək cəzalandırdı – VİDEO

Bakıda xəyanət edən qızı nişanlısı dəniz kənarında videoya çəkib. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə video görüntü yayılıb. Videoda oğlan gənc qızı əxlaqsızlıqda günahlandırır. O, nişanlısını xəyanatə görə cəzalandırmaq istəyib. Oğlan onu diz çökdürüb və məcbur edib ki, qız özünə əxlaqsız desin. Hüquq-mühafizə orqanlarından bildirilib ki, bu barədə məlumatları yoxdur. Video yayılandan sonra araşdırmalara başlanılıb.

