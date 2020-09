Son zamanlar insanlar arasında stress, panik atak tutmaları və epilepsiya tutmaları artıb. Bu da insanların psixoloji durumu və həyat tərzindən qaynaqlana bilir. Hər 5-7 nəfərdən biri ömründə ən az bir dəfə panik halını yaşayır. Əgər bu hal tez- tez təkrarlanarsa onda bu Panik pozuntusu adlanır. Bu zaman xəstələr ürək infarktı olacağından və ya öləcəklərindən qorxmağa başlayırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Deməsəm Olmaz yutub kanalının hazırladığı videomaterialda bildirilir.

