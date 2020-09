FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham olunan azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun bu gün məhkəməsi keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 15 ilə qədər həbsi istənilən Mənsimov məhkəmədə ifadə verib.

Məhkəmə M. Mənsimovun həbsdə saxlanması ilə bağlı qərar verib.

Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 9-da keçiriləcək.

