Mübariz Mənsimov məhkəmədə ifadə verdi

Bu gün FETÖ terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham olunan azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun məhkəməsi keçirilib.

Metbuat.az "qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, 15 ilə qədər həbsi istənilən Mənsimov məhkəmədə ifadə verib.

“Palmali”nin prezidenti İstanbul 27-ci Ağır Cəza Məhkəməsində ona qarşı olan ittihamları qəbul etməyib və bunu əsassız adlandırıb.

1993-cü ildən ailəsi ilə Türkiyədə yaşadığını bildirən Mənsimov qeyd edib ki, əleyhinə ifadə verənlər uzun müddət rəhbərliyi altında çalışıb:

“Bəziləri dələduzluq etdikləri üçün işdən çıxarılıb. Onların şirkətə ziyan vurması ilə bağlı məhkəməyə müraciət olunub”.

Mənsimov FETÖ terror təşkilatına üzv olmaq iddiasına da münasibət bildirib:

“Atatürk və türk milləti sevdalısıyam. Mən heç vaxt xain təşkilatın içində olmamışam. 15 ildir yanımda çalışan insanların ağlına indi gəlib FETÖ-çü olduğum? Mənim ailəmdə də şəhidlər olduğun üçün polislərə, hüquq-mühafizə təşkilatlarına yardım edirəm. Məzhəbim Şiədir və məzhəbimdə təriqət yoxdur”.

Mənsimov ifadəsində iki dəfə Fətullah Gülənlə görüşdüyünü də bildirib:

“İlk görüş məni iftar üçün Amerikaya çağırmaları ilə olub. Mən də o gün içki içmişdim. Bu səbəbdən getmək istəməsəm də, israr etdilər. “Hoca” deyilən adam yanında oturmağımı istədi. Mən də “içkiliyəm, qalxa bilərəm?” dedim. O isə cavabında “Bu, səninlə Allah arasında olan bir şeydir” dedi. Bir din adamının bunu deməsi mənə çox gülməli gəldi. O, bizə evini gəzdirdi. Gəzərkən evdə üzərində Azərbaycan yazılan bir şüşə gördüm. Fətullah Gülənə “bu nədir?” dedim. Cavabında bildirdi ki, bunu iyləyib, iyləyib sakitləşirəm. Mən də “təyyarəyə minib gedin də, niyə şüşəni iyləyirsiz?” dedim. Bu məqamda biri qolumdan çəkib dedi ki, danışıqlarına fikir ver. O dəvətdəki siyasətçilər və iş adamları ilə mübahisə etdim, daha sonra oradan ayrıldım.

Mənsimov bildirib ki, o dəvətdən sonra Fətullah Gülən camaatının hədəf taxtasına çevrilib.

Məhkəmə sədri Gülənin ona təsbeh verməsi ilə bağlı sual ünvanlayıb. Mənsimovun cavabı isə belə olub:

“O təsbehi min dollara satdım. FETÖ-nün heç bir qurumuna yardım etməmişəm. Mən türk millətçisiyəm. Uşaqlarıma “Məni burada dəfn edin deyirəm. Türk ədalətinə inamım sonsuzdur. FETÖ-nün dostu yox, düşmənı olmuşam. Ailəm buradadır, qaçacaq yerim yoxdur. Bəraətimi və sərbəst buraxılmağımı istəyirəm.

Mənsimovun ifadəsindən sonra məhkəmə prosesi davam edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.