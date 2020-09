TƏBİB məlumat yaydı - SON DƏQİQƏ

Azərbaycanda koronavirusla bağlı 15 sentyabr 2020-ci il tarixinə olan statistik göstəricilər açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) məlumat yayıb.



Son sutkada koronavirusa görə 6921 test aparılıb. İndiyə kimi həyata keçirilən testlərin sayı 1 milyon 20 min 29-a çatıb.



Reanimasiyada olan xəstə sayı 111, süni tənəffüs cihazında olan xəstə sayı 10 nəfərdir.



Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 38 min 517 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 35 min 998 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 566 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1953 nəfərdir.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.