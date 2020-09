Azərbaycan millisinin futbolçusu Araz Abdullayevin Türkiyənin "Boluspor" klubuna keçidi rəsmiləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə birinci liqa təmsilçisinin saytı məlumat yayıb. 28 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 1+1 illik müqavilə imzalanıb.



Qeyd edək ki, A.Abdullayevin son klubu "Qarabağ" olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.