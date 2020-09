Samsxe-Cavaxetiyada azərbaycanlılar və ermənilər arasında 23 avqustda baş verən kütləvi davada 11 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat yayan erməni mediası saxlanılanların 8 nəfərinin azərbaycanlı, 3 nəfərinin isə erməni olduğunu qeyd edib.

Kütləvi davanın təşkilində ittiham olunan bu şəxslər barəsində 2 aylıq həbs müddəti seçilib.

Ermənilər həbsə etiraz olaraq Axalkalakidə kütləvi etiraz aksiyası da keçiriblər.

