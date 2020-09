Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış jurnalist, teleaparıcı Tahirə Məmmədqızı xərçəngə yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının yeni fotoları yayılıb. Fotoları jurnalist özü "İnstagram" hesabında paylaşıb. Saçlarını fərqli görünüşə salan Tahirəni izəyiciləri tanımaqda çətinlik çəkib.

Qeyd edək ki, T.Məmmədqızının bədəninin müxtəlif nahiyələrində 7 ədəd şiş var idi.

