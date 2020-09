Azərbaycanda qızlar məclis təşkil edib karantin qaydalarını pozdular - VİDEO

Bakıda karantin qaydalarının pozulması ilə bağlı növbəti video yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, paylaşılan görüntülərdə bir qrup şəxsin ölkədə tətbiq olunan karantin qaydalarına zidd olaraq məclis təşkil etməsi əks olunub.

Məclisdə azərbaycanlı model Günel Dəmirova da iştirak edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Qeyd edək ki, ötən il Günel Dəmirovanın içki məclisində masanın üzərinə çıxaraq, mahnı oxumasının görüntüləri yayılmışdı.

Bundan sonra model tənqid atəşinə tutulmuşdu.

