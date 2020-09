Karantin rejimi ilə əlaqədar ölkədə iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinə icazə verilməsə də, "Sədərək" və "Binə" ticarət mərkəzləri onlayn ticarət adı altında fəaliyyət göstərirlər.

Metbuat.az bildirir ki, müştərilərin mühafizəçilərə 5 manat verərək iri ticarət mərkəzlərinin ərazisinə daxil olduqları bildirilir. "Baku tv"-nin əməkdaşı ticarət mərkəzlərinə yollanaraq oradakı mövcud vəziyyətlə tanış olub.

