Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbçisi, kiçik çavuş Hovik Nelsonoviç Tamazyan, çərşənbə günü döyüş mövqeyində olarkən ölümcül güllə və qəlpə yaraları alıb.



Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hadisə sərhədin şimal-şərq istiqamətində yerləşən hərbi hissələrdən birinin döyüş mövqeyində baş verib.

