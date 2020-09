Türkiyədə bu gün ilk koronavirus peyvəndləməsi keçirildi.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk mərhələdə 1 300-dək tibb işçisi peyvənd olunub.

İstambul Hacətəpə universitetində gerçəkləşdirilən peyvənd prosesinə cəlb olunanlar 14 gün sonrayenidən peyvəndlənəcək.

Bütün bu peyvəndlərin nəticələri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məlumat veriləcəkdir. Əsasən, xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən 13 min nəfərin peyvəndlənməsi gözlənilir.

Qeyd olunur ki, həmin peyvənd Çində istehsal olunub.

Mənbə:Ensonhaber.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.