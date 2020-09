“Türkiyənin Azərbaycana qoyduğu sərmayənin məbləği 11 milyard ABŞ dollarını keçib”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər nazirinin müavini Yavuz Selim Kıran “Regional geosiyasi qütbləşmələr və Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri” adlı vebinarda çıxış edərkən deyib.



XİN başçısının müavini inşaat və qida sektorlarında investisiyalar artdığını bildirib.



“Azərbaycan Türkiyəyə 20 milyard ABŞ dollarına yaxın investisiya yatırıb. Xüsusilə inşaat və qida sektorlarında investisiyalar artır”

