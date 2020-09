Təhsil Nazirliyindən himn zamanı yıxılan xanımla bağlı AÇIQLAMA

Təhsil Nazirliyi 15 sentyabr - Bilik Günündə məktəblərdən birində himn zamanı huşunu itirərək yerə yıxılan qadınla bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov bildirib ki, ötən gün Bakının Sahil qəsəbəsi 253 nömrəli məktəbdə “Məktəblinin dostu” layihəsində çalışan xanım özünü narahat hiss edib və huşunu itirərək yıxılıb:

"Müəssisə tərəfindən dərhal təcili tibbi yardım maşını çağırılıb və şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. İlkin yardım göstərilərək müayinələrdən keçirilib, həmin gün evə buraxılıb. Müalicəsi ev şəraitində aparılır, vəziyyəti yaxşıdır. Məsələ Təhsil Nazirliyinin diqqətindədir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.