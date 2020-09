Fateh Terim Bakıda mətbuat konfransı keçirdi - VİDEO

“Uzun illər sonra yenidən Bakıda olduğum üçün çox xoşbəxtəm”.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu “Qalatasaray”ın baş məşqçisi Fatih Terim Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində “Neftçi” ilə keçiriləcək oyun barədə danışarkən deyib.

Təcrübəli mütəxəssis qarşılaşmanın oynanılacağı Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutan mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

- Super Liqada "Başakşəhər" və "Fənərbaxça" ilə oyununuz var. Sabah heyətdə rotasiya edəcəksinizmi?

- "Qalatasaray" avrokuboklara öyrəşən komandadır. İstənilən şərtlərdə sona qədər mübarizə aparmaq istəyir. Püşkatma zamanı Azərbaycan bizə yad olmadığı üçün çox sevindim. Azərbaycan hər zaman sevgisindən şübhə etmədiyimiz, çox sevdiyimiz və gözəl qonaq olduğumuz bir yerdir. Bizim üçün "Neftçi" ilə oyun önəmlidir. Buna sabah qərar verəcəyəm. Hələ bəzi oyunçuların durumu bəlli deyil. Gərgin qrafikə bütün oyunçularımız hazır olmaldır. Bir və iki nömrələrin rəqabətini təmin etmək istəyirəm. Meydana çıxan üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən gəlməlidir.

- Bu gün Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində "Qarabağ"ın "Molde" ilə oyununu izləyəcəksiniz?

- Bəli, "Qarabağ"ın oyununu izləyəcəyəm. İnşallah, qazanarlar. "Qarabağ"ın "Neftçi" ilə yaxşı anlaşmadığını da bilirəm.

- "Qaziantep"lə oyunda bir oyunda 3 dəyişiklik etdiniz. Bu, "Neftçi" ilə matçla əlaqəli idi?

- Xeyr. Hesabda 3:0 önə keçdiyimiz üçün bu addımı atdım. Bəzi oyunçularımı riskə atmaq istəmədim. Həm də meydana daxil olan oyunçuları da görmək istəyirdim. Arda, Babel və Fequlinin oyun praktikası ilə bağlı problemi var idi. Bu üzdən sıxıntı yaranmasının qarşısını almağı düşündüm.

- Meydanda qardaş olmur. Sabahkı görüdə hansı nəticəni gözləyirsiniz? "Neftçi"nin hansı oyununu izləmisiniz?

- Aeroportda, oteldə, burada əla atmosfer var. Öz evimizdəki kimiyik. "Neftçi" də yaxşı komandadır, iki oyununu izlədim. "Şkupi" və "Sumqayıt"la görüşlərinə baxmışam. Hər kəs qələbə qazanmaq istəyir. Meydan fərqli, ondan kənar fərqlidir. "Neftçi" "Qarabağ"la birlikdə Azərbaycanın ən önəmli iki komandasından biridir. Son matçda 0:2 hesabı ilə məğlub oldular. Qəribədir ki, bu mövsüm hələ səfərdə oynamayıblar. Önəmli futbolçuları var. Emin Mahmudov, Yusuf Laval, Stiven Monroz və Talissonun adını deyə bilərəm.

- Azarkeşlərlə görüş olmayacaq. Pandemiyadan sonra yoldaşlıq görüşü təşkil edib, azarkeşlərlə görüşmək mümkündürmü?

- "Qalatasaray" Azərbaycanda bir başqa cür sevilir. Anormal münasibət görürəm. Azərbaycanda yoxlama görüşü keçirmək sözü verə bilərəm. Yetər ki, pandemiya bitsin. Bir deyil, bir neçə oyun üçün və ya təlim-məşq toplanışı üçün gələ bilərik. Söz vermiş olum. İnşallah, burada birlikdə bir neçə gözəl gün keçirərik. Sosial məsafəni də isti məsafəyə döndürərik. Bunu bir kənara yazdıq.

- Rəqibin baş məşqçisi "Qalatasaray"ı keçəcəklərini deyib. Buna münasibətiniz necədir?

- İddialı adamdan xoşum gəlir. Bravo ona. Deməyəcək ki, bizi udacaqlar.

- Azərbaycanlı futbolçunun "Qalatasaray"da olması üçün nə lazımdır?

- "Qalatasaray"da oynamaq istəyi və yeganə seçim yeri. Eyni zamanda "Qalatasaray" da bəyənirsə, məsələ yoxdur. Kaş belə ola. Bizim skautlarımı bu ölkəni də təqib edir.

- Yaxşı qapıçı komandanın yarısıdır. Musleranın zədəli olması sizdə narahatlıq yaratmır?

- Musleranın ayağının qırılması bizim də qırıldığımız an kimi görünür. O ana dönmək istəmirəm. Muslera bizim üçün bir qapıçıdan daha artıqdır. Qapımızda olması da əlavə inam yaradır. Allah betərindən saxlasın. Tezliklə yaşıl meydanlara dönməyə çalışır. Amma digər qapıçılarımıza da güvənirik. Musleranın karyerasını bizim komandada bitirəcəyini də düşünürəm. Bu qədər xidmət edib və etməkdə də davam edəcək.

- Bir il sonra Türkiyə millisi burada AVRO-2020 oyunlarına çıxacaq. Arena barədə düşüncələriniz nələrdir?

- Türkiyə yığması iki oyununu burada keçirəcək. İnşallah, azarkeşlərlə olar. Azarkeşsiz olarsa, yığmamızın şanssızlığı olar. Burada iki oyun keçirmişəm. 40-50 min azarkeş gəlmişdi. Türkiyə yığmasının Azərbaycanda oynaması böyük üstünlükdür. Bura öz məmlətəkimizdir. Çox gözəl arenadır.

- Oyunun azarkeşsiz olması hansı komandaya üstülük verər?

- Bizə üstünlük olmadığı dəqiqdir. Azarkeşsiz oynamağın ləzzəti də yoxdur. Böyük komandaların böyük olmasının əsas səbəbi azarkeşləridir. Azarkeşsiz hər bir komanda bərabərləşir, bir fərqləri qalmır.

