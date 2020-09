"Azərbaycanda məktəblər yenidən BAĞLANACAQ" - ATU-nun dosenti

Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan üzrə yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxma göstəriciləri açıqlanıb. Azərbaycanda ən çox yoluxma halı paytaxt Bakıda müşahidə edilir. Ümumi yoluxma hallarının 56,1 faizi paytaxtın payına düşür.



Bakıda əhali sıxlığını, bunun üzərinə yeni tədris ili ilə əlaqədar məktəb və universitetlərin açılmasını gəlsək yoluxma hallarının vəziyyətə təsiri necə olacaq? Mövcud epidemiya təhlükəsi müəllim-şagird, müəllim-tələbə kontingentini nə qədər təhlükədə qoyur? Ölkədəki epidemik vəziyyət kritik hal alarsa, müəlim- şagird kontingentinin sağlamlığını təhlükəyə atamamaq üçün məktəblərin təmamilə onlayn sistemə keçməsi mümkündürmü? Yəni payız aylarında ağır epidemik vəziyyətlə qarşılaşarıqsa dərslərin keçiririlməsi dayandırıla bilərmi?



Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı ATU dosenti Ədalət Rüstəm maraqlı açıqlama verib:



Bakıda əhali yükünü boşaltmaq lazımdır. Elə adamlar var ki, heç onların Bakıda qalmağına ehtiyac yoxdur. Həmin insanların özləri rayona getmək istəyirlər.

Buna baxmayaraq elə bir zamandır ki, indi bu mümkün deyil. Artıq dərs və işlər başlayıb. Epidemiya prosesi elmi əsaslandırılmadan qərar buraxıldı.



Vəziyyətin necə getməsi izlənilməli idi. Artıq rayonda olanlar rayona qayıtmğa məcburdur. Çünki universitetlər, texnikumlar, kolleclər, orta məktəblər açılır. Bakı daha da yükəlnəcək və bu 51 faiz deyil, 70 faiz olacaq.



Bunun qarşısının almağın yolları odur ki, təlimatlar hazırlanmalıdır. Təhsil Nazirliyi orta məktəblər üçün təlimatlar hazırlayıb. Şagird partada tək oturmalıdır və s.

İş yerlərinin otaqlarında mütləq pəncərə olmalıdır, gündə iki dəfə ən azı 10 dəqiqəlik açılaraq hava dəyişdirilməlidir. Bu cür təlimatlar həmçinin restoranlar, kafelər, iaişə müəssisələri, ümumilikdə bütün qapalı məkanlar üçün hazırlanmalıdır.



Oktyabrın axırı, noyabrın əvvələri aləm bir- birinə qarışacaq. Həmin vaxtı COVİD-i qrip kimi müalicə edəcəklər. Düşünürəm yoluxma sayı Azərbaycanda artacaq. ABŞ da məktəblər açılanda bir həftə ərzində 40 minə şagird və müəllimlər virusa yoluxdu. Onlar məcbur olub məktəbləri qapatdılar. Bizdə də bu hal gözlənilir və olacaq".(Sonxeber)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.