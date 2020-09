Damla gizlin ərə getdi: Görün kimə? - FOTO

Müğənni Damla ikinci dəfə ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “MediaPost”un əldə etdiyi məlumata görə, sənətçi prodüseri Şamillə nikaha daxil olub. Onlar bir neçə gün öncə evlənib. Daha sonra cütlük İstanbula bal ayına yollanıblar.

İfaçı və Şamilin sosial mediada eyni gün etdikləri paylaşım da diqqət çəkib. Həyat yoldaşı ilə fotosunu paylaşan Damla şəkilə “dəyərli insan” rəyini yazıb, Şamil isə fotonu şərhsiz buraxıb.

Müğənni İstanbuldan etdiyi başqa bir paylaşımına isə “Dünya boyda hüzur” sözləri ilə şərh verib.

Qeyd edək ki, Şamillə Damla bir neçə ay öncə toy fotosessiyası etdirməklə gündəmə gəlmişdi.

Onu da bildirək ki, müğənninin öncəki nikahından bir oğlu var.

