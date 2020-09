Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin vəfat etməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılmış məlumat əsassızdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Axar.az-a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətindən bildirilib.

Hazırda R.Mehdiyevin iş başında olduğu qeyd edilib.

Qeyd edək ki, ötən gecə AMEA-nın prezidenti Ramiz Mehdiyevin vəfat etməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

