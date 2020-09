“Lotu Quli”nin dəstəsinə bu şəxs başçılıq edəcək - FOTO

Azərbycanlı "qanuni oğru” Nadir Səlifovun ("Lotu Quli") Türkiyədə qətli cinayət aləmində ciddi boşluq yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum kriminal liderin mirasına iddiaçılar arasında 36 yaşlı Maxar Qvaramiya (Matsi) və "Ded Xasan”nın klanına daxil olmuş 63 yaşlı "qanuni oğru” Merab Mzarelua (Duyaka) üz-üzə gəlmişdi.

Gürcü "oğru”lar biri-birini "Lotu Quli”yə xəyantə etməkdə ittiham edirdilər. Son məlumata görə, "Lotu Quli”nin qardaşı Namiq Səlifov onları bir yerə toplayaraq barışdırıb. Bu, "Lotu Quli”nin imperiyasəna məhz Namiq Səilofun başçılıq edəcəyindən xəbər verir.

"Hakim kimi çıxış etmək və "oğru”ları barışdırmaq böyük nüfuzun göstəricisidir. Əslində Namiq Səlifovun uğurlu vasitəçilik missiyası onun qardaşının klanına başçılıq etdiyini və hakimiyyəti nə Matsitə, nə də Mzareluaya verməyəcəyindən xəbər verir”.

"Lotu Quli” avqustun 19-da Antalyada qətlə yetirilib. Onu kriminal liderin yaxın çevrəsinə daxilı olan Xaqan Zeynalov (Xan Bakinski) qətlə yetirib.

(yenisabah)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.