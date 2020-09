İngiltərənin "Liverpul" klubu "Bavariya" forması geyinən Tiaqo Alkantaranı transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ispan futbolçunun transferi üçün ingilislər "Bavariya"ya 30 milyon avro ödəyiblər. Transferlə bağlı məlumatı "Bavariya" rəhbəri Karl heins Rumeniqqe verib.

Qeyd edək ki, 2013-cü ildən bu yana "Bavariya"da oynayan Tiaqo keçən mövsüm çıxdığı 40 rəsmi matçda 3 qol vurub, 2 asist etmişdi.

Mənbə: Ntvspor

