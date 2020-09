Bu il V qrup üzrə qəbul planı artırılıb.

Metbuataz xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Yoxlama, ölçmə materialları şöbəsinin müdiri Natiq Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə, ötən il V qrup üzrə 3581 plan yeri ayrılmışdı. Bu il isə plan yeri 133 yer artırılıb və plan yerlərinin sayı 3714 olub.

N.Əliyev qeyd edib ki, bu il V qrupda bəzi ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanlarının ləğv edilməsi bu qrupa olan marağı artırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.