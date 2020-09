Rusiya və ABŞ arasında Qarabağ müzakirəsi

Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Andrey Rudenko ABŞ-ın Moskvadakı səfiri Con Sallivinla telefon əlaqəsi saxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Belarusda baş verən son hadisələr, həmçinin Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında vəziyyət müzakirə olunub.



"Rusiya tərəfindən ölkədaxili proseslərə istənilən müdaxilə, vəziyyəti gərginləşdirmə və birtərəfli qaydada vasitəçilik xidmətlərinin kənardan sırınması cəhdlərinin yolverilməz olduğunu bildirilib", - deyə məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.