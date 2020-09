Türkiyənin cənub-şərqində az qala böyük bir faciəyə çevriləcək qəza baş verib. Küçəyə quraşdırılan müşahidə kamerası yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobilin Qaziantepdə iki azyaşlı uşağın bir neçə santimetrliyindən keçərək mağazanın piştaxtasına çırpılma anını qeydə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə vaxtı uşaqların valideynləri dükanda olublar.

Qəza nəticəsində üç nəfər yaralanıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıblar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.