Rusiya və Çin ABŞ-ın əsas strateji rəqibləridir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Pentaqon rəhbəri Mark Esper deyib.



"Bu gün böyük dövlətlərin rəqabəti dövründə Müdafiə Departamenti Çini, daha sonra Rusiyanı əsas strateji rəqiblərimiz kimi müəyyən edir", - deyən Esperin sözlərinə görə, hər iki ölkə silahlı qüvvələrini müasirləşdirir, həmçinin kosmik və kiber məkanlarda imkanlarını genişləndirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.