Emin Ağalarov bu azərbaycanlı şəxsin qızı ilə nişanlandı - FOTO

Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış müğənni Emin Ağalarov Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Nəcməddin Sadıkovun qızı Fatimə ilə nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkədə paylaşılıb. Bildirilir ki, nişan mərasimi Moskvada baş tutub.

Qeyd edək ki, bir neçə gün müddət öncə Emin Ağalarov həmin xanımın şərəfinə musiqi də bəstələyib. Müğənni bəstələdiyi musiqi barəsində danışarkən bunları qeyd edib: "Bu, mənim üçün gözlənilməz bir musiqidir". (Unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.