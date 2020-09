Müğənni Elnar Xəlilov hava limanında davaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müğənni özü “Space” telekanalında yayımlanan "Gəl, dərdini danış" proqramında deyib.

Elnar bildirib ki, hadisə ötən ilin oktyabr ayında baş verib. Taksi ilə hava limanına gedən müğənni davanın ortasına düşüb.

Avtomobil parkinq edilərkən baş verən mübahisə davaya çevrilib və nəticədə Elnar da döyülüb.

Məsələ ilə bağlı polisə müraciət olunub və 11 aydır istintaq gedir.

Hadisənin görüntülərini təqdim edirik:

