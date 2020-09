Türkiyə Ordusunun İraqın şimalında həyata keçirdiyi “Pələng Pəncəsi” əməliyyatı bölgəsində iki əsgər şəhid olub, bir əsgər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, 17 sentyabr 2020-ci il tarixində “Pələng Pəncəsi” əməliyyat zonasında separatçı terror təşkilatı üzvlərinin atəşi nəticəsində iki qəhrəman türk əsgəri şəhid olub və bir əsgər isə yaralanıb.

Mənbə:Anadolu Ajansı

