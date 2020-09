İntihar edən gənc müəllimə barədə məktəbin direktoru görün NƏ DANIŞDI

121 saylı məktəbin direktoru Akif Abdullayev intihar edən ibtidai sinif müəllimisi 27 yaşlı Naidə İsayevanın intim fotoları ilə şantaj olunması haqqında yayılan xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Olke.az-ın əməkdaşı ilə söhbəti zamanı yayılan məlumatların yalan olduğunu deyib.

“O, çox gözəl insan idi. Bu məktəbdə ondan tərbiyəli müəllim yox idi. Başıaşağı tərbiyəli bir qız idi. Bu xəbərlər əsassızdır. Bu xəbərləri yayanlar ... (qeyri etik ifadə işlədir)"

Qeyd edək ki, 16 sentyabrda 27 yaşlı ibtidai sinif müəllimi Naidə İsayeva intihar edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.