Türkiyənin Malatya vilayətinin Hekimhan rayonunda 4,5 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinə (AFAD) istinadla verdiyi xəbərə görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 09.45-də yerin 7,21 kilometliyində baş verib.

Malatya Valisi Aydın Baruş zəlzələnin rayonun ətraf ərazilərində də hiss edildiyini, dağıntı və tələfat barədə indiyədək məlumat almadıqlarını bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.