Bir gündə 2500 insan öldü, ÜST-dən XƏBƏRDARLIQ: Virusun çox böyük ikinci dalğası gəlir

Yeni növ koronavirus nəticəsində son 24 saatda Hindistanda 1174, Braziliyada 829, Meksikada 201, Rusiyada 134 və İranda 144 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son vaxtlar artan ölüm və yoluxmalarla bağlı danışan Dünya Səhiyyə Təşkilatı ərazi direktoru Hans Kluq Avropada sürətlə artan yoluxmaların çağırış olduğunu bildirib və ölkələrdə günlük yoluxma sayının 2 qatına qalxdığını əlavə edib:

"Daha çox test edildiyi üçün yoluxma sayı artır, bu həm də virusun sürətlə yayılması ilə əlaqədardır. Avropada çox ciddi yeni bir koronavirus dalğası gəlir".

Mənbə: Haber7

