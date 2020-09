Bu gün Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil qərargahında keçirilən mərasimdə yeganə təmsilçimiz "Qarabağ"ın da potensial rəqibləri müəyyənləşib. Ağdam klubu “Legiya” (Polşa) – “Drita” (Kosovo) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

"Qarabağ" bir oyundan ibarət olacaq bu mərhələnin matçını səfərdə keçirəcək.

Qeyd edək ki, 3-cü təsnifat mərhələsi sentyabrın 24-də, pley-off oktyabrın 1-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.