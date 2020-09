Paşinyanın oğlunun bu rəqsi etirazlara səbəb oldu - VİDEO

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyan qəribə vəziyyətdə kadrlara düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, AntiFake.am saytının yaydığı videoda Aşotun qəribə paltar geyindiyi görünür. Qeyri-adi musiqi sədaları altında rəqs edən baş nazir oğlunun narkotik vasitələrin təsiri altında olduğu iddia edilib.

Digər bir qəribəlik də odur ki, görüntüdə əks olunan gənclər dağılmış binada, ağ xalat geyinərək rəqs ediblər. Onların da narkotik maddələrin təsiri altında olduqları bildirilir.



Qeyd edək ki, görüntü sosial şəbəkələrin erməni seqmentində ciddi müzakirələrə və etirazlara səbəb olub.

(axar.az)

