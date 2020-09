Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə yeni təyinat baş tutub.

Leyla Məmmədova agentlikdə sədr müavini vəzifəsini icra edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Leyla Məmmədova özü məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, o, bundan əvvəl Nazirliyə məxsus "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC-nin İdarə Heyətinin üzvü olub.

