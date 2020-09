Türkiyədə son sutka ərzində koronavirusdan 62 nəfər dünyasını dəyişib, 1771 nəfər (dünən 1648 nəfər) isə virusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə Covid-19-dan ölənlərin sayı 7 377-yə, yoluxanların sayı isə 299 810-a yüksəlib. Son 24 saat ərzində 1060 nəfər sağalaraq xəstəxanadan evə buraxılıb.

Ümumilikdə sağalan xəstə sayı 264 805-ə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.