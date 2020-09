Qvatemala Respublikasının Prezidenti Alexandro Jammattei koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident yerli radiolardan birinə açıqlamasında deyib. Prezident pandemiya başlayandan 6 dəfə koronavirus testi verdiyini bildirib. Qeyd edib ki, sonuncu testin nəticələri müsbət çıxıb.

Məlumat üçün bildirək ki, 16,6 milyondan çox əhalisi olan Qvatemalada koronavirusa yoluxanların sayı 84 mini keçib, 3086 nəfər ölüb.

Ən çox yoluxma halları 20-59 yaş aralığında qeydə alınır. (Apa)

