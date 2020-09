Fransada rekord yoluxma qeydə alındı: Bir gündə 12 mindən çox insan...

Fransada son sutka ərzində 13215 koronavirusa yoluxma qeydə alınıb ki, bu göstərici record həddi keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkədə koronavirus epidemiyası başlayandan bəri 428 mindən çox yoluxma hadisəsi baş verib. Son 24 satt ərzində 123 nəfər ölüb. Ümumi ölüm sayı 31249 nəfərdir.

Son bir həftə ərzində 3626 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan 571 nəfəri reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, ötən gün ölkədə 10593 nəfər yeni virusa yoluxmuşdu.

