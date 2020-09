Tik-Tok ABŞ-da ləğv edilə bilər

ABŞ Ticarət Nazirliyi milli təhlükəsizlik təhdidini düzəltmədiyi təqdirdə TikTok tətbiqinin yüklənməsini sentyabrın 20-dən, istifadəsini isə noyabrın 12-dən qadağan edəcək.

Metbuat.az-ın RİA Novosti-yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ABŞ Ticarət Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

Qeyd edilib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın 6 Avqust 2020-ci ildə tarixdə imzaladığı sərəncamına əsasən Ticarət Nazirliyi ölkənin milli təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə WeChat və TikTok mobil tətbiqlərinin qadağan olunduğunu elan edib.



